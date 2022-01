Mexico exporteert meer tequila dan ooit

Mexico heeft vorig jaar meer tequila geëxporteerd dan ooit. De uitvoer van de alcoholische drank nam met bijna een vijfde toe en dat was de grootste stijging in twaalf jaar. Bijna alle tequila die wordt geëxporteerd gaat naar de Verenigde Staten.

In totaal werd vorig jaar 339 miljoen liter tequila uit Mexico geëxporteerd en daarvan ging meer dan 80 procent naar de VS. Duitsland is met 6,5 miljoen liter de op een na grootste importeur.

De sterke drank wordt gemaakt van de agaveplant, die voornamelijk groeit in Mexico. De cocktails Margarita en Tequila Sunrise hebben tequila als belangrijkste ingrediënt.