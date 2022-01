Winkeliers in Antwerpen verdienen flink aan Nederlandse ‘invasie’

Veel ondernemers in Antwerpen hebben de afgelopen tijd goede zaken gedaan door de ‘invasie’ van dagjesmensen uit Nederland. De krant Het Laatste Nieuws (HLN) bericht dat veel winkeliers spreken over 20 tot 30 procent meer omzet dan verwacht.

De Belgische krant probeerde in kaart te brengen in welke mate lokale winkels en horecazaken financieel hebben geprofiteerd van de toestroom van de Nederlanders. Die gingen massaal in Antwerpen winkelen of dineren vanwege de lockdown in eigen land. Dat leverde plaatselijke ondernemers soms veel extra omzet op, zo komt naar voren uit een rondgang van HLN.

‘De invasie van twee weken heeft alles goedgemaakt wat er vorig jaar met corona is kapotgegaan’, zegt de bedrijfsleider van de winkel 4Geeks tegen HLN. ‘Tijdens de eindejaarsperiode draaien we normaal 3000 euro omzet per dag, dit jaar hebben we dagelijks 10.000 tot 12.000 euro omzet afgeklopt.’ Hij noemt dat mooie cijfers. ‘Bedankt daarvoor Holland.’

Horeca

Ook bij horecazaken rinkelde de kassa dankzij de Nederlanders. ‘Ik durf het bijna niet uit te spreken, maar we draaien 300 procent meer omzet dan in een normale maand’, aldus de bedrijfsleider van café Het Groene Hart aan de hippe Groenplaats. Die zag veel meer klanten dan gebruikelijk. ‘Het is waanzinnig en fantastisch tegelijk.’

Niet alle bedrijven profiteerden in gelijke mate van de winkelende Nederlanders. ‘Voor veel horecazaken en winkeliers heeft het dan wel hun einde van het jaar goedgemaakt, voor de hotelsector was het geen stormloop’, zegt de voorzitter van de Antwerp Hotel Association in de krant. Hij legt uit dat Nederlanders vooral dagjestoeristen zijn.

Hoewel veel ondernemers blij zijn met klandizie van de Nederlanders, zorgt het gedrag van die klanten soms voor opgetrokken wenkbrauwen. ‘Ze weigeren soms hun mondmasker te dragen omdat ze niet goed kunnen ‘ademen’’, zegt de bedrijfsleider van 4Geeks. ‘Dan denk ik: ‘Dude, vertrek maar terug.’’