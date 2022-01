Zorgen over renteverhogingen blijven Wall Street bezighouden

Wall Street is vrijdag met verliezen het weekend in gegaan. Een minder sterke banenaanwas in december heeft de rentevrees bij Amerikaanse beleggers niet weggenomen. Hun zorgen over een snelle verhoging van de rente door de Amerikaanse Federal Reserve drukten op de laatste dag van de handelsweek opnieuw op het sentiment.

In het banenrapport dat de Amerikaanse overheid naar buiten bracht was niet alleen sprake van zwakkere banengroei. Er stond ook dat de werkloosheid in de Verenigde Staten flink is gedaald. ‘Amerika is weer aan het werk’, concludeerde president Joe Biden in een reactie op de cijfers. Dit zijn juist goede tekenen voor de arbeidsmarkt, en dat maakt het voor de centrale bank gemakkelijker om de rente te gaan verhogen. Dat laatste is iets wat beleggers liever niet zien gebeuren.

De rentevrees bij beleggers werd eerder deze week al aangewakkerd. Uit de notulen van de beleidsvergadering half december bleek woensdag namelijk dat de Fed sneller dan verwacht bereid is de rente te verhogen.

Weekverlies

De Dow-Jonesindex sloot vrijdag een fractie lager op 36.231,66 punten. De brede S&P 500 zakte 0,4 procent tot 4677,03 punten en techgraadmeter Nasdaq leverde 1 procent in op 14.935,90 punten. Voor de Nasdaq was deze week met een weekverlies van 4,5 procent de slechte week sinds februari vorig jaar.

Bij de bedrijven trok Gamestop de aandacht door een koerswinst van meer dan 7 procent. Volgens zakenkrant The Wall Street Journal wil de verkoper van computerspellen een divisie lanceren om samenwerkingen aan te gaan op het gebied van cryptomunten en zogeheten NFT’s verkopen. Gamestop kreeg begin vorig jaar bekendheid doordat kleine beleggers de strijd aangingen met grote hedgefondsen om het bedrijf van de ondergang te redden. Ook nu is het nog steeds een beweeglijk aandeel.

Sonos

Sonos eindigde na een sterke opening toch met een verlies van 0,7 procent. De Amerikaanse handelscommissie heeft vastgesteld dat Google inbreuk heeft gemaakt op patenten van de fabrikant van luidsprekers. Google moet daarom de import staken van diverse producten die het bedrijf buiten de Verenigde Staten laat vervaardigen. Google-moederbedrijf Alphabet leverde 0,5 procent in.

De euro was 1,1359 dollar waard, tegen 1,1351 bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,6 procent minder op 78,96 dollar. Brentolie werd 0,2 procent minder waard op 81,81 dollar per vat.