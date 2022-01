Drie keer levenslang voor moord op zwarte jogger in VS

Drie witte Amerikanen zijn veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor de moord op de zwarte jogger Ahmaud Arbery in de Amerikaanse staat Georgia begin 2020. Het drietal achtervolgde Arbery in pick-ups en schoot hem van dichtbij dood met een jachtgeweer. De zaak leidde tot veel ophef in de Verenigde Staten nadat beelden ervan op sociale media waren verschenen. Afgelopen november werden de drie schuldig bevonden.

De rechter hield een minuut stilte om aandacht te vragen voor de doodsangsten die het slachtoffer moet hebben uitgestaan terwijl hij werd achtervolgd en wees op het gebrek aan spijt over de ‘angstaanjagende’ daad.

De veroordeelden zijn schutter Travis McMichael, zijn vader en hun buurman. Zij beweerden dat ze dachten dat Arbery een inbreker was, maar hadden daar geen bewijs voor. De vader van het slachtoffer sprak van een lynchpartij. Alleen de buurman mag volgens het vonnis na 30 jaar cel gratie vragen, voor de andere twee is dat niet mogelijk. De nabestaanden hadden om levenslang gevraagd.

Gefilmd

De veroordeelde buurman filmde de achtervolging en de beschieting. Toen deze beelden de ronde deden op internet waren de drie verdachten nog op vrije voeten. McMichael en zijn vader werden kort na het incident aangehouden, maar kwamen weer vrij nadat ze hun verklaring hadden afgelegd. In mei 2020 werden de drie alsnog gearresteerd.

De dood van Arbery (25) zorgde voor protesten in de plaats Brunswick, waar de moord plaatsvond. Zijn naam werd ook vaak aangehaald bij demonstraties na de dood van George Floyd. Floyd, ook een zwarte Amerikaan, werd in mei 2020 tijdens zijn arrestatie gedood door een witte agent. Amerikaanse president Joe Biden noemde de moord op Arbery ‘een pijnlijke herinnering’ dat er nog veel te doen is in de strijd tegen raciale ongelijkheid in de Verenigde Staten.