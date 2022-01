Onderzoek VK: booster beschermt ouderen tot zeker drie maanden

Ouderen blijven drie maanden na hun boostervaccinatie goed beschermd tegen een ziekenhuisopname bij een besmetting met de omikronvariant van het coronavirus, meldt de Britse gezondheidsdienst UKHSA. Uit eigen onderzoek is naar voren gekomen dat 65-plussers ongeveer voor 90 procent beschermd blijven.

Drie maanden na volledige vaccinatie is de bescherming tegen ernstige ziekte afgenomen tot ongeveer 70 procent en na zes maanden is dat 50 procent. De bescherming tegen milde symptomen was na drie maanden minder hoog, ongeveer 30 procent.

Het onderzoeksresultaat is volgens de voorzitter van het Britse vaccinatiecomité, Wei Shen Lim, ‘bemoedigend’ en benadrukt de waarde van boosters. Het is volgens het comité nu niet nodig om mensen een tweede booster te geven, iets wat Israël al wel aanbiedt aan risicogroepen. De prioriteit ligt bij het toedienen van een eerste boostershot en het vaccineren van mensen die nog geen enkele prik hebben gehad, aldus de leden.

Bij deze Britse studie is alleen gekeken naar mensen van 65 jaar en ouder. Deze kwetsbaren kregen in het Verenigd Koninkrijk als een van de eerste groepen een oppepprik, toen de boostercampagne halverwege september werd uitgerold. Van de Britse bevolking vanaf 12 jaar is bijna 83 procent volledig ingeënt, 61 procent heeft een booster gehad.