Biden uitgenodigd voor State of the Union-toespraak op 1 maart

De Amerikaanse president Joe Biden heeft een uitnodiging ontvangen voor het houden van zijn eerste State of the Union op 1 maart. Deze jaarlijkse toespraak wordt gehouden voor leden van het Amerikaanse Congres, bestaande uit het Huis van Afgevaardigden en de Senaat, en gaat over de staat van de Verenigde Staten.

Het is de verwachting dat Biden ingaat op de uitnodiging, die is verstuurd door Huis-voorzitter Nancy Pelosi. ‘Dank u voor uw moedige visie en patriottisch leiderschap die Amerika uit de crisis hebben geleid naar een tijdperk van grote vooruitgang’, staat verder in de brief.

Het is ongebruikelijk dat de toespraak in maart wordt gehouden. Doorgaans gebeurt dat in januari of februari. Er is geen State of the Union in het eerste jaar van een nieuwe president, omdat diegene dan nog niet lang genoeg in functie is om zich uit te spreken over de staat van het land.

Biden werd in januari vorig jaar beëdigd als president. Hij sprak in april dat jaar het congres toe, maar dat was geen officiële State of the Union. De laatste keer dat deze toespraak werd gehouden, was op 4 februari 2020, toen Donald Trump nog president was.