Vakbond FNV dreigt met stakingen bij brouwerijen Heineken

FNV-bestuurder Niels Suijker wijst erop dat de loonsverhogingen die Heineken heeft voorgesteld beduidend lager zijn dan de inflatie. Volgens de vakbondsman zorgt Heineken daarnaast voor ongelijkheid onder zijn werknemers door de loonschalen voor de komende twee jaar te bevriezen. Ook mist hij in het eindbod van de brouwer een goede regeling om eerder te kunnen stoppen met werken en een hogere reiskostenvergoeding.

‘De mensen in de brouwerijen hebben de afgelopen twee jaar volop doorgewerkt tijdens de pandemie, met alle risico’s die ze daarbij liepen op de werkvloer, want thuiswerken was geen optie’, zo onderbouwt Suijker zijn betoog. ‘Heineken maakt bovendien wereldwijd nog steeds enorm veel winst. En nu worden de medewerkers afgescheept met zo’n magere verhoging.’

De bond onderhandelt met Heineken over drie verschillende cao’s, voor het hoofdkantoor, voor de commerciële tak en voor de brouwerijen. Het ultimatum geldt alleen voor de brouwerijen. Suijker legt uit dat FNV daar de meeste leden heeft en dus met staken een krachtig signaal kan afgeven. Onder deze cao vallen de 1250 werknemers van de brouwerijen in Den Bosch en Zoeterwoude, de veel kleinere Brand-locatie in Wijlre en frisdrankleverancier Vrumona in Bunnik. Als er straks gestaakt zou worden, dan gebeurt dat volgens Suijker in Den Bosch, Zoeterwoude en Bunnik.