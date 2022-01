New York verplicht als eerste staat VS booster voor zorgpersoneel

New York gaat als eerste Amerikaanse staat een boosterprik verplicht stellen voor mensen die in de zorg werken. Uitzonderingen op medische gronden zijn mogelijk, maar een negatieve test wordt niet toegestaan als alternatief, zei gouverneur Kathy Hochul.

Medewerkers hoeven de derde prik niet direct te halen, maar wel binnen twee jaar nadat ze ervoor in aanmerking komen. Het plan moet nog wel worden goedgekeurd door de gezondheidsautoriteiten in de oostelijke staat, maar Hochul verwacht snel groen licht.

Zorgpersoneel in New York, het gaat om 600.000 mensen, moest zich voor eind september laten inenten, anders dreigde ontslag of schorsing. Duizenden haalden op het laatste moment een prik. Tegen de vaccinatieplicht is veel verzet, er zijn meerdere rechtszaken aangespannen.

Het aantal coronabesmettingen in de staat neemt snel toe, net als in de rest van de Verenigde Staten. New York rapporteerde het laatste etmaal ruim 82.000 nieuwe gevallen. Inmiddels worden ruim 11.500 ziekenhuisbedden bezet door coronapatiënten, de afgelopen 24 uur kwamen er 364 bij.