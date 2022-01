Inflatie en rentevrees bepalend voor stemming op Europese beurzen

De Europese beurzen zijn vrijdag gemengd gesloten. Door nieuwe cijfers over de hoge inflatie in de eurozone zijn veel beleggers bang dat de Europese Centrale Bank (ECB) zijn steunbeleid versneld gaat afbouwen en de rente omhooggaat, iets wat over het algemeen als ongunstig wordt beschouwd voor de waardering van aandelen. In Amsterdam eindigde de belangrijkste beursgraadmeter niettemin met een kleine plus, geholpen door een forse koerswinst van verzekeraars Aegon en NN Group. Voor die bedrijven zou het oplopen van de rentes op de financiële markten wel goed nieuws zijn.

De markten verwerkten de inflatie van de eurozone, die in december verder opliep tot 5 procent. Dat is het hoogste niveau sinds de invoering van de euro. De stijging van het algehele prijspeil wordt vooral aangejaagd door de hoge energieprijzen. Na maanden van sterke toenames lijkt het tempo van de geldontwaarding wel wat af te nemen. In november kwam de inflatie uit op 4,9 procent.

De beurzen in Parijs en Frankfurt leverden tot 0,7 procent in. Londen won 0,5 procent en de AEX-index op Beursplein 5 eindigde 0,3 procent in de plus op 788,43 punten. De MidKap verloor 0,5 procent tot 1083,38 punten. De markt verwerkte ook een nieuw banenrapport uit de Verenigde Staten. Dat wordt ook in Europa altijd gevolgd door beleggers.

Stijger

Sterkste stijger in de AEX was Aegon met een winst van meer dan 4 procent. NN Group ging 1,9 procent vooruit. Branchegenoot ASR (plus 2 procent) was daarbij koploper in de MidKap. Bij de middelgrote fondsen viel de fikse koersval van InPost op. De Poolse aanbieder van pakketkluisjes leverde in het vierde kwartaal een record van 180 miljoen pakketten. Op de Poolse thuismarkt viel de groei van het pakketvolume echter tegen. Het aandeel kelderde 14 procent.

Shell ging verder 1 procent hoger de handel uit. Het olie- en gasconcern stelde in een handelsbericht dat de resultaten uit de handel in aardgas in het vierde kwartaal aanzienlijk hoger zijn uitgevallen dan in het derde kwartaal. Ook gaat Shell de opbrengst van de verkoop van zijn bezittingen in het olieveld Permian Basin gebruiken om voor 5,5 miljard dollar aan eigen aandelen in te kopen. Analisten van Exane BNP Paribas verlaagden daarnaast het advies voor het aandeel.

De euro was 1,1351 dollar waard, tegen 1,1303 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,6 procent minder op 79,02 dollar. Brentolie werd 0,2 procent goedkoper op 81,78 dollar per vat.