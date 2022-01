Politie pleit voor permanent vuurwerkverbod

De afgelopen jaarwisseling ging volgens de politie gepaard met heftige vuurwerkincidenten, waarbij hulpverleners en omstanders ernstig gewond raakten. Ook waren er veel branden en vernielingen. ‘We zien steeds meer verharding’, aldus De Meij. ‘Dit jaar kregen hulpverleners en de politie nog meer dan afgelopen jaren te maken met agressieve groepen mensen en met geweld. Zelfs in normaal heel rustige dorpjes moest nu de ME eraan te pas komen om de openbare orde te herstellen.’

De verkoop van consumentenvuurwerk in België bleef toegestaan. Dit maakte het makkelijker voor Nederlanders om consumentenvuurwerk te kopen. ‘De politie zag een trend in het massaal inslaan van vuurwerk over de grens’, aldus De Meij. Hij wil dat het nieuwe kabinet, samen met de Kamer, burgemeesters, de vuurwerkbranche, buurlanden en de politie kijkt hoe de jaarwisseling en consumentenvuurwerk in de toekomst anders vormgegeven kunnen worden.

Afgelopen jaar werd er een recordaantal van ruim 205.000 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen.