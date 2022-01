Meer vaccinatielocaties gaan boosterprikken zonder afspraak geven

Op meer plekken kunnen mensen zonder afspraak binnenlopen om een boosterprik tegen het coronavirus te krijgen. Vanaf maandag kan dat in Vlissingen, Middelburg, Goes en Zierikzee in Zeeland, en in het Gelderse Duiven.

De GGD’en hebben in de afgelopen weken veel nieuwe vaccinatielocaties geopend om in korte tijd zo veel mogelijk mensen een oppepprik tegen het coronavirus te geven. Momenteel worden er ruim 1,5 miljoen prikken per week gezet. Toch is er nog ruimte over voor vrije inloop ‘omdat op dit moment de capaciteit op sommige locaties niet volledig wordt benut’, aldus de GGD in Zeeland.

In Leeuwarden, Drachten en Venray kunnen mensen momenteel zonder afspraak naar binnen lopen en geboosterd het pand weer verlaten. Enkele duizenden mensen hebben daar al gebruik van gemaakt. Vanaf zaterdag kan dat ook in Maastricht. De overkoepelende organisatie GGD GHOR Nederland verwacht dat mensen vanaf volgende week op meer plekken terechtkunnen voor een boosterprik zonder afspraak.

Wie op de vrije inloop langskomt en ergens anders al een afspraak had staan, hoeft die niet te annuleren. Deze mensen kunnen bij de boosterprik zeggen dat ze al een afspraak hadden, en de GGD zorgt dat die uit de systemen wordt gehaald.