Deze jaarwisseling meer verdachten naar Openbaar Ministerie

In 47 zaken gaat het om geweld tegen andere personen en 25 keer gaat het om geweld tegen goederen. 29 zaken gaan over andere feiten, bijvoorbeeld vuurwerkzaken.

‘Geweld tegen hulpverleners is onacceptabel en tolereren wij niet’, zegt Guus Schram, coördinerend hoofdofficier van justitie tijdens oud en nieuw. ‘Hulpverleners staan elke dag weer paraat om mensen te helpen en de samenleving veiliger te maken. Zij moeten ongestoord hun werk kunnen doen en wij geven dan ook prioriteit aan de opsporing en vervolging van de verdachten.’

De zaken die het OM binnenkrijgt kan het OM zelf afdoen, bijvoorbeeld door een boete of taakstraf op te leggen. Maar het OM kan een verdachte ook laten voorkomen bij een rechter. Of dat gebeurt, ligt aan de feiten en omstandigheden van de zaak. ‘Waar het gaat om geweld tegen hulpverleners, worden verdachten in beginsel voor de rechter gebracht en zal de strafeis fors zwaarder zijn dan in andere geweldszaken’, aldus het OM.