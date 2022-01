RIVM hoopt in februari resultaten onderzoek oversterfte te delen

Volgens het CBS zijn er de afgelopen maanden veel meer mensen overleden dan normaal in deze periode. Ook was de oversterfte in Nederland hoger dan in omringende landen met ongeveer dezelfde vaccinatiegraad. In alle leeftijdsgroepen stierven meer mensen dan verwacht, maar de stijging is het grootst in de leeftijdsgroepen boven de 65 jaar. In de laatste week van december was er overigens net geen sprake van oversterfte, zo meldde het CBS in de nacht van donderdag op vrijdag.

Deze week riepen verschillende ouderenorganisaties het kabinet op om snel werk te maken van een onderzoek naar de oversterfte. De organisaties menen dat de sterftecijfers maar ten dele uitgelegd kunnen worden door overlijdens als gevolg van corona. Ze willen weten of het bijvoorbeeld ook kan liggen aan de uitgestelde zorg of eenzaamheid.

Analyse

Het RIVM meldt dat er ‘voor de kerst’ een analyse is gemaakt van de privacyrisico’s van een onderzoek naar oversterfte. Momenteel worden de data van het instituut, dat sterfgevallen als gevolg van corona registreert, gecombineerd met data van het CBS. ‘De data van het RIVM zijn niet compleet’, legt een woordvoerder uit. ‘Dat komt omdat er geen meldplicht is voor een sterven door corona.’

Het CBS heeft algemene data over sterfte en doodsoorzaken in Nederland. Door die naast bijvoorbeeld informatie van het RIVM over de vaccinatiestatus van mensen te leggen kan gekeken worden of er een verband is tussen vaccinatie en oversterfte, legt de RIVM-woordvoerder uit.