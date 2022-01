Peter Pannekoek evenaart Youp: allebei ruim 4 miljoen kijkers

Peter Pannekoek heeft met zijn oudejaarsconference Nieuw bloed in totaal meer dan 4,2 miljoen kijkers getrokken. Dat heeft BNNVARA vrijdag bekendgemaakt. Het gaat om de cijfers van de uitzending op oudejaarsavond, de herhaling, mensen die uitgesteld hebben gekeken en mensen die later de show via de NPO-streaming keken.

In totaal heeft Pannekoek daarmee de cijfers van de oudejaarsconference van Youp van ‘t Hek in 2020 geëvenaard, meldt de omroep. Youp kwam met zijn voorstelling Korrel zout uiteindelijk uit op 4,3 miljoen kijkers. Opvallend is wel dat bij Pannekoek meer mensen de voorstelling per streaming hebben teruggekeken. Ook was er een dag een illegale versie op YouTube te vinden, die door 70.000 mensen is gezien.

‘Het lijkt erop dat Nieuw bloed voor een nieuwe schare kijkers heeft gezorgd’, aldus een woordvoerder van BNNVARA. ‘Mensen die voor 12 uur nog gezellig met vrienden en familie zitten zonder een tv aan, maar achteraf graag nog de conference terugkijken. Het waren al veel kijkers op de avond zelf, maar is nu helemaal een enorm aantal geworden. Dat verdient vooral een heel groot compliment richting Peter.’

Reactie Pannekoek

Pannekoek zelf vindt het een eer dat zijn opgetelde kijkcijfers die van Van ‘t Hek evenaren. ‘Ik ben blij dat de voorstelling zo goed is gevallen bij de aangeschoten kijkers op 31 december en brakke bankliggers op 1 januari’, laat hij in een korte reactie weten.

Overigens trokken de oudejaarsshows in het verleden, toen er nog maar twee zenders waren, veel meer kijkers. De shows van Wim Kan in de jaren zeventig werden op oudejaarsavond bekeken door tussen de 6 en 7,5 miljoen mensen.