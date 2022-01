Taliban roepen op tot internationale hulp voor Afghanen

De vicepremier en medeoprichter van de Taliban verklaart dat op verschillende plekken mensen geen eten, onderdak, warme kleding of geld hebben. Dat deed hij in een videoboodschap die vrijdag door Afghaanse staatsmedia is gedeeld.

Sinds de machtsovername van de Taliban in augustus is de economische crisis in Afghanistan alleen maar groter geworden. Volgens de Verenigde Naties hebben bijna 23 miljoen mensen, circa 55 procent van de bevolking, te maken met extreme honger. Voor bijna 9 miljoen mensen dreigt hongersnood. Wegens de winter nemen de zorgen over de Afghanen toe.

Sinds de Taliban aan de macht zijn, leveren landen en hulporganisaties maar beperkt hulp aan de inwoners van Afghanistan. De extremistische groepering wordt niet erkend als de legitieme regering. Daarnaast zijn de Taliban door verschillende landen aangemerkt als terroristisch, waardoor Afghaanse tegoeden in het buitenland zijn bevroren.