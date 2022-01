Aruba en Curaçao toegevoegd aan Duitse lijst hoogrisicogebieden

Duitsland wijst Aruba en Curaçao vanwege de vele coronabesmettingen vanaf zondag aan als zogeheten hoogrisicogebieden. Reizigers vanaf die eilanden moeten zich voor vertrek naar Duitsland via het internet registreren bij de Duitse autoriteiten en bij aankomst vijf tot tien dagen in quarantaine als ze geen vaccinatie- of herstelbewijs kunnen uploaden.

De inreisbeperkingen gelden voor mensen die in de tien dagen voor hun aankomst in een hoogrisicogebied zijn geweest, al gelden er wel uitzonderingen voor grensverkeer, forenzen en mensen die doorreizen naar andere landen. Bonaire, Sint Eustatius en Saba hadden al sinds eind juli de status van hoogrisicogebied en het Nederlandse vasteland sinds november. In het Koninkrijk der Nederlanden is nu volgens de Duitse gezondheidsautoriteiten alleen Sint-Maarten geen hoogrisicogebied.

Duitsland eist van iedereen vanaf 12 jaar, ongeacht waar ze vandaan komen, een coronabewijs als ze het land inreizen. Dat mag een vaccinatie- of herstelbewijs zijn, maar ook een recente coronatest. Reizigers zonder de juiste documenten kunnen worden beboet.