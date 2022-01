Berlijnse brand raakte productie geavanceerdste machines ASML

De brand die begin deze week bij een Berlijnse vestiging van chipmachinefabrikant ASML woedde, heeft de productie van onderdelen voor zijn geavanceerdste machines geraakt. De ruimte waar deze componenten werden gemaakt, is nog niet hersteld. Het Veldhovense bedrijf weet nog niet in hoeverre dit de productie van de chipmachines in zijn geheel raakt.