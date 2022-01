ArcelorMittal en ASML helpen AEX aan kleine winst

De Amsterdamse AEX-index ging vrijdag licht vooruit onder aanvoering van staalproducent ArcelorMittal en chipmachinemaker ASML. De stemming op de Europese beurzen bleef verder terughoudend na de recente vrees dat de rente in de Verenigde Staten mogelijk sneller zal worden verhoogd dan verwacht. Ook werd nog gewacht op het officiële banencijfer van de Amerikaanse overheid. De werkgelegenheid in de VS speelt een belangrijke rol in het rentebesluit van de Federal Reserve.

De markten verwerkten daarnaast de inflatie van de eurozone, die in december verder opliep tot 5 procent. Dat is het hoogste niveau sinds de invoering van de euro. De stijging van het algehele prijspeil wordt vooral aangejaagd door de hoge energieprijzen. Na maanden van sterke toenames lijkt het tempo van de geldontwaarding wel wat af te nemen. In november kwam de inflatie uit op 4,9 procent.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,4 procent hoger op 788,99 punten. De graadmeter zakte een dag eerder 1,9 procent. De MidKap verloor 0,4 procent tot 1084,94 punten. De beurs in Frankfurt daalde 0,3 procent en Parijs won 0,1 procent. Londen bleef vlak.

ArcelorMittal

ArcelorMittal was de sterkste stijger in de AEX met een winst van 3 procent. ASML (plus 2,2 procent) profiteerde van sterke handelsberichten van de Europese chipfabrikant STMicroelectronics en de Zuid-Koreaanse chipreus Samsung. STMicroelectronics steeg 5,5 procent in Parijs dankzij een sterker dan verwachte omzet in het vierde kwartaal. Samsung zag de winst in het afgelopen kwartaal met meer dan 50 procent stijgen.

Shell won een fractie. Het olie- en gasconcern stelde in een handelsbericht dat de resultaten uit de handel in aardgas in het vierde kwartaal aanzienlijk hoger zijn uitgevallen dan in het derde kwartaal. Ook gaat Shell de opbrengst van de verkoop van zijn bezittingen in het olieveld Permian Basin gebruiken om voor 5,5 miljard dollar aan eigen aandelen in te kopen. Analisten van Exane BNP Paribas verlaagden daarnaast het advies voor het aandeel.

InPost

In de MidKap kelderde InPost ruim 7 procent na een handelsbericht. De Poolse aanbieder van pakketkluisjes leverde in het vierde kwartaal een record van 180 miljoen pakketten. Op de Poolse thuismarkt viel de groei van het pakketvolume echter tegen.

De euro was 1,1304 dollar waard, tegen 1,1303 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,1 procent meer op 80,35 dollar. Brentolie werd ook 1,1 procent duurder op 82,90 dollar per vat.