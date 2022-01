Uitnodigingsbrieven boosterprik uiterlijk 29 januari op de mat

Het doel van het kabinet is om voor februari iedere volwassene die in aanmerking komt voor een boostervaccinatie en de prik ook wil de gelegenheid te geven om hem te halen. Inmiddels zijn alle leeftijdsgroepen uitgenodigd voor het online maken van een prikafspraak. Maar wie de afspraak telefonisch wil maken, moet wachten tot de brief in huis is.

Hoe groot de groep is die het niet lukt om online een prikafspraak te maken is niet duidelijk. Volgens seniorenorganisatie ANBO geven ouderen de voorkeur aan het telefonisch maken van een afspraak. De GGD riep eerder al op om ouderen te helpen de afspraak via internet te maken.

Doorlooptijd

Bovendien zijn er mensen die geen nieuws volgen en ook bijvoorbeeld de oproepen van de overheid om een boosterprik te laten zetten niet meekrijgen. ‘Deze groep lijkt me heel klein’, aldus de RIVM-woordvoerder. ‘Het gaat dan om mensen die bijvoorbeeld ook geen familie hebben die hen erop wijst dat ze een prik kunnen halen. Maar dat komt wel voor ja.’

Het versturen van de uitnodigingsbrieven gebeurt volgens het RIVM ‘gefaseerd’. Dit om te zorgen dat niet iedereen tegelijk een brief krijgt en de GGD gaat bellen. Het uitnodigingsproces heeft bovendien een ‘doorlooptijd’, aldus de woordvoerder. De uitnodigingen moeten worden gesorteerd, gedrukt en verzonden. Daardoor kan het bijvoorbeeld ook zijn dat mensen hun uitnodigingsbrief krijgen terwijl ze hun boosterprik allang gehad hebben, erkent het RIVM.

Geen uitnodigingsbrief

Sommige mensen die wel hun eerste coronavaccinatie(s) kregen, ontvangen überhaupt geen uitnodigingsbrief voor de boosterprik. Dat komt omdat zij er bij het zetten van hun vorige prikken voor hebben gekozen deze niet te laten registreren bij het RIVM. Om hoeveel mensen dit gaat is niet duidelijk.

Het maken van een afspraak voor de oppepprik is overigens op steeds meer plekken niet meer nodig. Op een handvol priklocaties in het land kunnen mensen momenteel al gewoon binnenlopen. De GGD liet deze week weten dat mensen vanaf volgende week op meer plekken terechtkunnen voor een boosterprik zonder afspraak.