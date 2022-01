Handelscommissie VS: Google maakte inbreuk op patenten Sonos

Techconcern Google heeft inbreuk gemaakt op patenten van speakerbedrijf Sonos. Dat heeft de Amerikaanse International Trade Commission vastgesteld. Google moet daarom de import staken van diverse producten die het bedrijf buiten de Verenigde Staten laat vervaardigen. Het gaat dan om smartphones, laptops, maar ook om slimme thuisapparaten met een speakersysteem van Google-dochter Nest. Tenzij de Amerikaanse president Joe Biden een veto uitspreekt, gaat het invoerverbod over 60 dagen in.

Sonos voert al langer een strijd tegen Google, dat volgens de veel kleinere Amerikaanse fabrikant van draadloze speakersystemen de technieken van Sonos begon te gebruiken nadat technische informatie met Google was gedeeld. Dat gebeurde na gesprekken over integratie van Googles streamingdienst Google Play Music in de producten van Sonos.

Google haalt maar een klein deel van zijn inkomsten uit de verkoop van gadgets, maar vindt de uitspraak desondanks te streng. Het techbedrijf meent dat de apparaten tientallen en soms wel honderden technologieën bevatten. Daarom is een importverbod volgens Google een te zware straf omdat bij een handvol technologieën patentinbreuk zou zijn gemaakt. Dat zou het belang van consumenten te veel schaden.

Sonos begon de zaak tegen Google enkele jaren geleden. Het bedrijf gaf direct aan dat het bereid was Google een licentie te geven, als het techconcern wil betalen. Google besloot daar vooralsnog niet toe.