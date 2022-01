Beleggers eisen 300 miljoen euro van Airbus voor omkoopschandaal

De rechtszaak, die in Nederland is aangespannen, is gericht tegen het concern, de accountants van het bedrijf en de huidige en voormalige bestuurders. De zaak heeft betrekking op de grote omkopingszaak bij Airbus, waarin de vliegtuigbouwer werd beschuldigd van het betalen van steekpenningen via tussenpersonen in zestien landen.

Met die steekpenningen werden contracten voor vliegtuigen binnengesleept. Volgens het Franse Openbaar Ministerie zou Airbus daarmee de winst op illegale wijze met 1 miljard euro hebben opgevoerd. In januari 2020 schikte Airbus de zaak voor 3,6 miljard euro met de openbare aanklagers van Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

Schade

De groep investeerders stelt dat Airbus in de jaarrekeningen over de periode van minstens februari 2014 tot januari 2020 ‘onvoldoende over deze gebeurtenissen’ heeft gerapporteerd. Als gevolg daarvan kochten de investeerders hun aandelen Airbus tegen een te hoge prijs en hebben ze aanzienlijke schade geleden. Ook zo het bedrijf hebben nagelaten om voldoende details te geven over de potentiële schikkingsregeling.

Airbus is op papier een Nederlands bedrijf. Daarmee kan de vliegtuigbouwer gebruikmaken van gunstige belastingregelingen.