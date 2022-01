Russische militairen nemen vliegveld Almaty in, geweld gaat door

Volgens het Russische persbureau Tass werd donderdag tot diep in de nacht geschoten in het centrum van Almaty en zou het gebouw van een televisiezender in brand staan. Ook op vrijdagochtend melden journalisten dat er gevochten wordt in de stad.

De Kazachse president Kassym-Jomart Tokajev zei vrijdagochtend in een televisietoespraak dat hij het leger opdracht heeft gegeven om zonder waarschuwing te schieten als de ongeregeldheden doorgaan. Hij zei niet met de demonstranten te zullen onderhandelen en dat wie zich niet overgeeft, ‘vernietigd zal worden’. Volgens Tokajev wordt Almaty bedreigd door ‘20.000 bandieten’.

Snelle beslissing

Hij bedankte zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin voor diens snelle beslissing om ‘vredestroepen’ te sturen. Het door Rusland geleide militaire bondgenootschap CSTO besloot 2500 militairen naar Kazachstan te sturen, nadat Tokajev om hulp had gevraagd.

De protesten in Kazachstan braken uit nadat de prijs voor lpg begin dit jaar verdubbeld werd. Tokajev heeft dat teruggedraaid, maar de demonstraties gingen door en richtten zich steeds meer tegen de gevestigde politieke orde.