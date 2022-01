KNMI geeft code geel voor vrijdagavond wegens gladheid

Alleen Zeeland, Noord- en Zuid-Holland en de Waddeneilanden blijven buiten beschouwing. In de rest van het land moet verkeer vanaf ongeveer 22.00 uur oppassen op de weg. De gladheid kan ontstaan door het overtrekken van winterse buien, aldus het KNMI. De gladheid verdwijnt in de loop van zaterdagochtend.

Volgens Weer.nl vallen er vrijdag verspreid over de dag door het hele land buien. Die kunnen een winters karakter hebben met (natte) sneeuw en hagel. Ook is er een klap onweer mogelijk. Het weerbureau verwacht niet dat het echt wit zal worden, al bestaat de kans dat er in Zuid-Limburg even wat sneeuw blijft liggen.