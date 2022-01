Chipmachinemaker ASML aan kop in afwachtende AEX

De inflatie in het eurogebied is hard opgelopen en beleggers zijn vooral benieuwd of de piek van de geldontwaarding is bereikt. De Europese Centrale Bank verwacht namelijk dat de inflatie een tijdelijk fenomeen is en in de loop van dit jaar zal afnemen. Het banenrapport uit de Verenigde Staten is van belang omdat de werkgelegenheid een belangrijke rol speelt in het rentebesluit van de Federal Reserve.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,1 procent hoger op 786,80 punten. De graadmeter zakte een dag eerder 1,9 procent. De MidKap daalde 0,1 procent tot 1087,61 punten. Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 0,4 procent.

ASML

ASML klom 2,1 procent. STMicroelectronics (plus 3,7 procent) zag de omzet in het vierde kwartaal uitkomen op zo’n 3,6 miljard euro. Vooraf had het bedrijf gerekend op een omzet van 3,4 miljard euro. Over het hele jaar nam de omzet met bijna 25 procent toe. Daarnaast rapporteerde Samsung een sterke winstgroei over het afgelopen kwartaal.

Shell daalde 0,3 procent. Het olie- en gasconcern stelde in een handelsbericht dat de resultaten uit de handel in aardgas in het vierde kwartaal aanzienlijk hoger zijn uitgevallen dan in het derde kwartaal. Ook gaat Shell de opbrengst van de verkoop van zijn bezittingen in het olieveld Permian Basin gebruiken om voor 5,5 miljard dollar aan eigen aandelen in te kopen. Analisten van Exane BNP Paribas verlaagden daarnaast het advies voor het aandeel.

InPost

In de MidKap zakte InPost 3 procent na een handelsbericht. De Poolse aanbieder van pakketkluisjes leverde in het vierde kwartaal een record van 180 miljoen pakketten. Dat is een stijging van 71 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

Voor GrandVision is het de laatste handelsdag. Na een lang en slepend overnameproces verdwijnt het moederbedrijf van Pearle van de Amsterdamse beurs. GrandVision is overgenomen door EssilorLuxottica.

De euro was 1,1307 dollar waard, tegen 1,1303 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,4 procent meer op 79,77 dollar. Brentolie werd ook 0,4 procent duurder op 82,29 dollar per vat.