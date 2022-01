Duitse industrie produceerde in november minder

De Duitse industrie heeft in november iets minder geproduceerd dan een maand eerder. Vooral de productie van auto’s en vrachtwagens, maar ook die van machines bleef achter, meldt het Duitse statistiekbureau Destatis. In die sectoren laten de chiptekorten zich het hardst voelen. Ook de cijfers van oktober werden naar beneden bijgesteld, al was er toen nog steeds een productiegroei ten opzichte van september.

De productie van de Duitse industrie daalde in november met 0,2 procent. Die van motorvoertuigen lag echter 4,1 procent lager en de productie van machines bleef in november met 3,6 procent achter ten opzichte van een maand eerder. Op jaarbasis produceerde de Duitse industrie in november 2,4 procent minder. Ten opzichte van februari 2020, de maand voor de coronapandemie toesloeg in Duitsland, bleef de productie zelfs 7 procent achter.

De Duitse export en import namen in november wel toe. De export viel 1,7 procent hoger uit, de import steeg met 3,3 procent. Duitsland handelde vooral meer met andere EU-landen. De handel met het Verenigd Koninkrijk nam juist verder af na de brexit. Ook met China werd minder zaken gedaan, terwijl er juist meer gehandeld werd met de Verenigde Staten.

Ook in Frankrijk daalde de productie van de industrie in november. Die lag 0,4 procent lager dan in oktober. Op jaarbasis was er een afname van de productie met 0,5 procent.