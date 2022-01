Britse militairen ingezet vanwege personeelsgebrek in zorg

Geluk bij een ongeluk is volgens de Daily Mail dat omikron veel mildere aandoeningen veroorzaakt en veel mensen gevaccineerd zijn. Coronapatiënten die in het ziekenhuis belanden, kunnen veel eerder naar huis dan bij eerdere pieken van het virus. Dat is in alle leeftijdsgroepen het geval. Patiënten van boven de 80 jaar oud bijvoorbeeld worden nu gemiddeld vijf dagen in het ziekenhuis verpleegd volgens de krant. Dat was bij de vorige golf elf dagen. Het percentage Covid-19 patiënten dat aan de aandoening overlijdt ligt in Engeland nu rond de 0,15 procent. Tijdens de dodelijkste pieken van het coronavirus was dat twintig keer meer, rond de 3 procent.

