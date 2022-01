Techbedrijven herstellen in Hongkong, Samsung stijgt in Seoul

De grote Chinese technologiebedrijven toonden vrijdag herstel op de beurs in Hongkong na de recente zware koersverliezen in de sector. Beleggers lijken wat te zijn bekomen van de schrik dat de Amerikaanse Federal Reserve de rente mogelijk sneller dan verwacht zal verhogen om de hard oplopende inflatie af te remmen en stapten weer in risicovollere aandelen. In Seoul werd Samsung hoger gezet dankzij een sterke winstgroei van het Zuid-Koreaanse technologiebedrijf.

De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 1,4 procent in de plus. Webwinkelconcern Alibaba steeg ruim 4 procent en internetbedrijf Tencent klom meer dan 1 procent. Het Chinese e-commercebedrijf JD.com won bijna 4 procent. In de geplaagde Chinese vastgoedsector lieten bedrijven een gemengd beeld zien. Shimao zakte 7 procent. De vastgoedontwikkelaar heeft volgens persbureau Reuters een betaling op een lening gemist. Vastgoedreus Evergrande, die ook in financiële problemen verkeert, won 1,8 procent.

De Kospi in Seoul klom 1,1 procent. Samsung dikte 1,4 procent aan. Het techconcern verwacht dat de operationele winst in het laatste kwartaal van 2021 met meer dan 50 procent is gestegen vanwege goede verkoopcijfers en een herstellende markt voor geheugenchips. De beurs in Shanghai won 0,4 procent en de All Ordinaries in Sydney steeg 1,3 procent. De Nikkei in Tokio ging een fractie lager het weekeinde in op 28.478,56 punten. Een dag eerder zakte de Japanse graadmeter nog 2,9 procent.