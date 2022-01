Orde volgens president Kazachstan hersteld, 3000 mensen opgepakt

De orde in Kazachstan zou volgens de president van het land, Kassym-Jomart Tokajev, weer zijn hersteld. De Kazachse staatstelevisie meldde vrijdag (lokale tijd) dat er in de grootste stad van het land, Almaty, in de afgelopen dagen meer dan 3000 mensen zijn opgepakt. Zeker 18 politieagenten en leden van de nationale garde zouden bij protesten om het leven zijn gekomen, 748 anderen raakten gewond.