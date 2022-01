Onderzoek: kinderen in groep 7 verspreiden naaktfoto’s

De onderzoekers vroegen meer dan 400 leraren van groepen 7 en 8 naar hun ervaringen met ‘online shaming’, dus het ongewenst verspreiden van intieme foto’s en filmpjes. Bijna honderd van hen hebben hier in de afgelopen jaren op hun school mee te maken gehad, dus bijna een kwart van de deelnemers.

Sommige kinderen hadden zich uitgekleed voor een webcam, waarna de opgenomen beelden rondgingen. Andere kinderen werden bijvoorbeeld stiekem gefilmd terwijl ze tijdens een schoolkamp onder de douche stonden.

Geen duidelijke afspraken

Van die leraren die ermee te maken hebben gekregen, zeggen twee op de vijf dat het aantal incidenten in de afgelopen vijf jaar is toegenomen. Bijna de helft van de ondervraagde leerkrachten zegt dat er geen duidelijke afspraken zijn wat er moet gebeuren wanneer naaktbeelden van een leerling rondgaan.

Op middelbare scholen speelde online shaming zelfs bij bijna 90 procent van de deelnemers, en ook daar zegt bijna de helft dat het verschijnsel toeneemt.

Representatief

Het onderzoek is in november uitgevoerd onder 410 leraren van groepen 7 en 8 en onder in totaal 279 zorgcoördinatoren en teamleiders op middelbare scholen. De basisschoolleraren zijn representatief, zeggen de onderzoekers, maar bij de medewerkers van middelbare scholen hebben mogelijk vooral mensen gereageerd die al met online shaming te maken hebben gehad. Het kan dus zijn dat in het gehele voortgezet onderwijs minder vaak intieme foto’s worden gedeeld dan uit dit onderzoek naar voren lijkt te komen.

Het onderzoek van Pointer wordt zondagavond uitgezonden op NPO2.