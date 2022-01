Laatste handelsdag op beurs voor overgenomen moederbedrijf Pearle

Na een lang en slepend overnameproces verdwijnt Pearle-moeder GrandVision van de beurs. Vrijdag is de laatste handelsdag van het optiekconcern. Als de Amsterdamse beurs maandag weer opent prijkt de naam GrandVision niet meer op de koersenborden.

GrandVision is overgenomen door EssilorLuxottica. Dat Frans-Italiaanse fusiebedrijf maakt brillenglazen, maar ook monturen voor luxemerken als Chanel en eigen merken als Ray-Ban. Ook sportmerk Oakley, dat onder meer brillen en helmen maakt, is eigendom van EssilorLuxottica.

EssilorLuxottica bereikte in de zomer van 2019 een akkoord om GrandVision over te nemen voor zo’n 7,3 miljard euro. Omdat de bedrijven wel wat tegenwind van toezichthouders verwachtten werd er twee jaar uitgetrokken om de overname af te ronden.

Toen in de tussentijd corona uitbrak en GrandVision maatregelen nam vanwege onder meer winkelsluitingen, kwamen de twee bedrijven tegenover elkaar te staan. EssilorLuxottica meende dat GrandVision die maatregelen niet had mogen nemen zonder de aanstaande eigenaar daarin te kennen. Uiteindelijk moesten Nederlandse rechters en een tribunaal in Zwitserland eraan te pas komen om de ruzie op te lossen.

Daarna kwam de toestemming om de samensmelting door te zetten. Daarbij moesten wel wat onderdelen verkopen. De afgelopen tijd veranderde de Nederlandse optiekketen Eye Wish daarom van eigenaar. Ook in Italië werd een keten van opticiens afgestoten.