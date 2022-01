Netflix en Tesla blijven verliezen in licht lagere Nasdaq

Technologiebedrijven als videostreamer Netflix en elektrische-autofabrikant Tesla zijn donderdag opnieuw lager geëindigd op de beurzen in New York. Een dag eerder werden veel techbedrijven ook al van de hand gedaan na de publicatie van notulen van de Amerikaanse centrale bank. Die liet doorschemeren de rente mogelijk sneller dan eerder aangekondigd te willen verhogen.

Uit de notulen van de centralebankenkoepel Federal Reserve bleek dat de rente mogelijk al eerder in het jaar zal worden verhoogd als de inflatie hoog blijft en de economie blijft groeien. Ook zou de Fed staatsobligaties en andere leningen, die eerder juist werden opgekocht om de economie te steunen, weer willen verkopen om de balans te verlichten.

Vooral techbedrijven waarvan de waarde de laatste jaren hard is gestegen bewegen sterk op signalen dat de rentes omhooggaan. Ze zijn relatief duur, dus als op de obligatiemarkten weer enig rendement kan worden gehaald trekken beleggers daarnaartoe. Netflix verloor 2,5 procent en Tesla 2,5 procent. Ook Apple, dat begin deze week even meer dan 3 biljoen dollar waard was, zakte 1,7 procent.

Meta

Techbeurs Nasdaq eindigde 0,1 procent lager op 15.080,87 punten. Niet alle grote techbedrijven gingen omlaag. Zo won Facebook-moederbedrijf Meta bijna 2,6 procent. De Dow-Jonesindex verloor 0,5 procent tot 36.236,47 punten. De brede S&P 500 zakte 0,1 procent tot 4.696,05 punten.

Amerikaanse banken, die profiteren van hogere rentetarieven, eindigden met winst. Bank of America, Citigroup en Wells Fargo stegen tot 3,3 procent. Royal Caribbean en Norwegian Cruise Line verloren respectievelijk 3,3 procent en 1,4 procent na annuleringen van reizen vanwege de opmars van de omikronvariant.

Olie

Olieproducenten wonnen terrein dankzij de hogere olieprijzen. Marathon Oil won en Occidental Petroleum klommen tot bijna 5 procent en Exxon Mobil steeg 2,4 procent. Een vat Amerikaanse olie kostte 2 procent meer op 79,44 dollar. Brentolie werd 1,4 procent duurder op 81,92 dollar per vat.

De winkelketen voor huishoudelijke artikelen Bed, Bath & Beyond won bijna 8 procent aan beurswaarde door meevallende winstmarges in het afgelopen kwartaal. Wel vielen de verkoopcijfers tegen. Drogisterijketen Walgreens Boots Alliance zakte 2,9 procent na de bekendmaking van zijn resultaten.

De euro was 1,1292 dollar waard, tegen 1,1331 dollar een dag eerder.