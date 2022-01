Media: Duitse overheid wil 2G-plus voor horecabezoek

De Duitse regering is van plan een testplicht in de horeca in te voeren voor mensen die zijn gevaccineerd of besmet zijn geweest met Covid-19. Met dit zogeheten 2G-plus-beleid wil bondskanselier Olaf Scholz de opmars van de omikronvariant stuiten, melden Duitse media.

Met 2G-plus in de horeca hebben zowel gevaccineerde Duitsers als mensen die hersteld zijn van een corona-infectie een diezelfde dag afgenomen negatieve test nodig om een café of restaurant binnen te komen. Een bewijs van een boosterprik zou ook volstaan, aldus zender ARD.

De overheid en de deelstaatregeringen willen het plan deze maand nog landelijk uitrollen. In een aantal deelstaten geldt de 2G-plus-regel al op bepaalde plaatsen, bijvoorbeeld bij sportwedstrijden of in zwembaden.

Eerder werd al duidelijk dat de regering de quarantaineperiodes korter wil maken, vooral voor mensen in cruciale beroepen. Die zouden al na vijf of zeven dagen aan het werk moeten kunnen, terwijl dat nu nog veertien dagen is.