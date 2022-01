Rutte: bedreiging bij huis Kaag onacceptabel

Een man met een fakkel, vergezeld door enkele medestanders, zocht Kaag woensdag op bij haar huis. In een filmpje dat van het incident werd gemaakt riepen de fakkeldrager en de anderen onder meer dingen over het World Economic Forum en ‘NSB, weg ermee’. Ze wilden dat Kaag naar buiten kwam, maar die deed dat niet. De man is opgepakt.

Rutte vindt het ‘zeer zorgelijk’ wat er is gebeurd. Donderdag sprak hij digitaal met Kaag, die de minister van Financiën wordt in het kabinet-Rutte IV. Rutte sprak de D66-leider woensdagavond al over het voorval, laat hij weten. Verder wilde hij er niets over kwijt en snelde hij donderdag zijn dienstauto in. Verschillende politici reageerden al geschokt op het voorval.