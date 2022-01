Curaçao neemt ‘time-out’ in strijd tegen coronabesmettingen

Curaçao voert vanaf vrijdag een zogenoemde ‘time-out’ in om verdere stijging van het aantal coronabesmettingen tegen te gaan. Deze houdt in dat vanaf dan tien dagen maatregelen gelden, waaronder een avondklok vanaf 22.00 uur. Alle gelegenheden moeten om 21.00 uur dicht. Eerder deze week was een avondklok al vervroegd van 03.00 uur naar 01.00 uur.