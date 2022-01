Europees coronarecord voor Spaanse regio: 1 op 18 inwoners besmet

De Spaanse regio Navarra is de grootste coronabrandhaard van Europa geworden. In de afgelopen twee weken is één op elke achttien inwoners positief getest op het coronavirus. Nog nooit had een regio zo veel bevestigde besmettingen.

Navarra telde in de afgelopen twee kalenderweken 36.505 positieve tests. Omgerekend zijn dat 5560 gevallen op elke 100.000 mensen. Daarmee is Navarra koploper van alle 211 regio’s in Europa. In het aangrenzende Baskenland stijgt het aantal gevallen ook snel.

Het oude record heeft slechts een week standgehouden. Vorige week voerde de Deense hoofdstad Kopenhagen de lijst aan met 4030 gevallen per 100.000 mensen.

Noord-Holland op plek 76

Ook in Nederland stijgt het aantal coronagevallen, maar in andere landen gaat de toename sneller. Zeeland was vorige week koploper van Nederland op de 27e plaats van Europa. Nu is Noord-Holland de eerste Nederlandse provincie op plek 76. Het aantal positieve tests steeg in Noord-Holland met 13 procent. Dit komt vooral door Amsterdam, waar het aantal coronagevallen met 30 procent toenam. Limburg is de snelste daler van Nederland. Voor de achtste week op rij staan alle twaalf provincies op donkerrood, de hoogste waarschuwingskleur.

De coronakaart wordt elke donderdag vastgesteld door het ECDC, de Europese gezondheidsdienst waarbij onder meer het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) aangesloten is. De organisatie kijkt naar het aantal en het percentage positieve tests in de twee vorige kalenderweken. Voor de nieuwe kaart is dat de periode van 20 december tot en met 2 januari.

De Europese coronakaart heeft vier kleuren. Van laag naar hoog zijn dat groen, oranje, rood en donkerrood. Op de kaart van deze week staan 156 regio’s op donkerrood, tegen 147 vorige week.