Trump beschuldigt ‘theatrale’ Biden van zaaien verdeeldheid

De toespraak van president Joe Biden waarin hij zijn voorganger Donald Trump aanvalt, zorgt alleen maar voor meer verdeeldheid in de Verenigde Staten, vindt Trump. Hij beschouwt de speech ter herdenking van de bestorming van het Capitool precies een jaar geleden als ‘politiek theater om de aandacht af te leiden van het feit dat Biden compleet en totaal heeft gefaald’, schrijft hij in een verklaring.

De Democratische president legde de schuld voor de bestorming volledig bij Trump, wiens aanhangers het parlementsgebouw binnenstormden om te voorkomen dat de verkiezingen zouden worden ‘gestolen’. Hij ‘creëerde een web van leugens over de verkiezingen’ omdat hij zijn eigenbelang belangrijker zou vinden dan de belangen van zijn land, aldus Biden.

Biden maakt de VS kapot met zijn beleid, aldus Trump in een bericht dat zijn woordvoerster Liz Harrington op Twitter verspreidde. Volgens Trump heeft zijn opvolger ervoor gezorgd dat de VS geen grenzen meer hebben, de controle over de coronapandemie volledig zijn verloren en energie-afhankelijk zijn geworden. Ook wijst hij op de hoge inflatie, de chaos in het leger en de ‘gênante’ terugtrekking uit Afghanistan. Opnieuw beweert de Republikein zonder bewijsvoering dat hij op frauduleuze wijze van de verkiezingsoverwinning is beroofd.

Trump had voor donderdag een persconferentie gepland, maar stelde die eerder deze week uit naar later in de maand.