Oostenrijk versoepelt quarantaineregels, bredere mondkapjesplicht

Oostenrijk voert zaterdag nieuwe coronamaatregelen in. Media in het land melden dat de quarantaineregels worden versoepeld en mensen buitenshuis verplicht worden een mondkapje te dragen als ze geen afstand kunnen houden van anderen.

Mensen hoeven na contact met een besmet persoon minder lang in quarantaine. Na vijf dagen kan die met een negatieve coronatest worden beëindigd. Daarnaast is besloten dat de vaccinatiebewijzen voortaan zes maanden gelden en dat er meer controles komen op het 2G-beleid in winkels.

‘We moeten alles doen wat we kunnen om een nieuwe lockdown te voorkomen’, zei bondskanselier Karl Nehammer tijdens een persconferentie, na een coronaberaad met regionale leiders en experts. Voor ongevaccineerde Oostenrijkers geldt sinds halverwege november een lockdown. De rest van het land zat in november en december enkele weken in lockdown.

Oostenrijk meldde donderdag bijna 8300 nieuwe besmettingen, bijna een verdrievoudiging van het daggemiddelde van vorige week. De toename komt door de omikronvariant van het coronavirus. De geldigheid van het vaccinatiebewijs wordt ingekort om mensen te motiveren tot een boostervaccinatie, die moet helpen tegen omikron.