België houdt maatregelen intact en verwacht sterke coronastijging

Afgelopen week steeg het Belgische gemiddelde aantal besmettingen per dag naar ruim 11.000. Dat is een stijging van 82 procent ten opzichte van de week daarvoor. Maandag werd met ruim 27.000 besmettingen een record gebroken, dinsdag komt het aantal infecties waarschijnlijk nog hoger uit, zei viroloog Steven van Gucht tegenover de pers.

De stijging is volgens het Overlegcomité vooral te wijten aan het grote aantal bijeenkomsten tijdens de kerstdagen en de besmettelijkere omikronvariant. Die maakt nu 80 tot 90 procent van de besmettingen uit, maakte Van Gucht bekend.

Vijfde golf

De regering gaat er vanuit dat de coronacijfers de komende dagen flink zullen stijgen. Van Gucht stelde rekening te houden met een piek in januari van 35.000 tot 125.000 besmettingen per dag. ‘De vijfde golf is begonnen’, zei hij. Ook in de ziekenhuisbezetting wordt een stijging verwacht. De viroloog zei echter dat de ic-capaciteit waarschijnlijk niet overschreden wordt, doordat mensen minder ziek lijken te worden door de omikronvariant en ook de boostervaccins goede bescherming bieden.

Inmiddels hebben zo’n 4,5 miljoen Belgen een boosterprik gekregen, zei premier De Croo. Het gaat volgens hem om een op de twee Belgische volwassenen. Tegen het eind van januari kunnen alle Belgen die in aanmerking komen een oppepprik hebben gehad, aldus de premier.

Cultuursector blijft dicht

Door het aanhouden van de maatregelen is het onder meer tot 28 januari niet toegestaan om met meer dan twee personen te winkelen en is het devies vier dagen per week thuis te werken. Ook moeten cafés en restaurants om 23.00 uur dicht. Veel Nederlanders brachten de afgelopen tijd een bezoekje aan Antwerpen of Brussel, nu de horeca en winkels in eigen land dicht zijn.

Een eerder besluit van het Overlegcomité om ook de cultuursector dicht te houden, werd na protest teruggedraaid door de Belgische Raad van State. Er zou onvoldoende zijn gemotiveerd waarom het bezoeken van bijvoorbeeld bioscopen en theaters een gevaar zou zijn voor de volksgezondheid.