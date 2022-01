Duitse inflatie in 2021 opgelopen tot hoogste niveau sinds 1993

De inflatie in Duitsland is het afgelopen jaar uitgekomen op het hoogste niveau sinds 1993. Volgens het Duitse federale statistiekbureau Destatis werd het leven in de grootste economie van Europa gemiddeld 3,1 procent duurder dan een jaar eerder. In 2020 ging het nog om een toename van 0,5 procent.

Dat de consumentenprijzen zo hard zijn opgelopen komt vooral door de gestegen energieprijzen. Die worden door fabrikanten en andere bedrijven doorberekend aan Duitsers. Ook zijn veel andere grondstoffen de laatste maanden in rap tempo duurder geworden. Dat komt onder meer door verstoringen in de leveringsketens van bedrijven, maar ook door een enorm gestegen vraag te midden van het economische herstel van de coronacrisis.

Verder was er bij de oosterburen sprake van een na-ijleffect van de tijdelijke btw-verlaging van een jaar eerder, die begin 2021 werd teruggedraaid. Ook golden er sinds januari vorig jaar CO2-heffingen die impact hadden.

Ook in Nederland is inflatie hoog

In de maand december liep de inflatie volgens maandcijfers wel iets terug van de piek van november. Toen was met een inflatie van 6 procent op jaarbasis nog sprake van het hoogste maandcijfer in decennia volgens de Europese geharmoniseerde meetmethode. Maar in december lagen de prijzen in doorsnee nog maar 5,7 procent hoger dan in dezelfde maand een jaar eerder.

Dat laatste lijkt volgens sommige deskundigen de aanname van de Europese Centrale Bank (ECB) te ondersteunen dat de hoge inflatie een tijdelijk fenomeen is. De verwachting daarbij is dat de inflatie in de loop van 2022 weer zal afnemen. Er zijn ook economen die erop wijzen dat de inflatie nog langere tijd op een relatief hoog niveau kan blijven. Als dat het geval is, dan zou de ECB wellicht in moeten grijpen door bijvoorbeeld de rente op te voeren.

De inflatie is in veel landen de laatste tijd erg hoog, ook in Nederland. Het Europese statistiekbureau Eurostat meldt vrijdag hoe de consumentenprijzen zich vorig jaar hebben ontwikkeld in de eurozone als geheel. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) komt volgende week met de nieuwste gegevens over de inflatie in Nederland.