Coronavaccinatie in Verenigd Koninkrijk blijft vrijwillig

De Britse premier Boris Johnson heeft gezegd een coronavaccinatie niet voor iedereen te gaan verplichten. Hij wil de huidige aanpak, waarbij vaccinatie vrijwillig is, voortzetten. Een maand geleden leek Johnson een plicht niet uit te sluiten. Hij zei volgens Britse media mensen niet te willen dwingen, maar ook dat er een ‘nationaal gesprek’ over zou moeten worden gevoerd.

Johnson wil dat mensen die over vaccinatie twijfelen worden overgehaald en niet worden verplicht tot inenting, zo heeft hij donderdag tegen verslaggevers gezegd. Er zijn steeds meer landen die overgaan tot een vaccinatieplicht, met name voor kwetsbare groepen zoals ouderen en zorgpersoneel.

De premier uitte daarnaast kritiek op mensen die valse informatie delen over coronavaccins, terwijl er door de pandemie een grote druk is ontstaan op de zorg. Het verspreiden van ‘complete onzin’ is ‘absoluut verkeerd’ en ‘totaal contraproductief’, zei hij.

De Britten begonnen in december 2020 met vaccineren. Inmiddels is bijna 83 procent procent van de bevolking vanaf 12 jaar volledig ingeënt, 60 procent heeft ook een boosterprik gehad. Ondanks de vele vaccinaties worstelt het VK met een stijging van het aantal coronabesmettingen, veroorzaakt door de omikronvariant. Onder de opgenomen coronapatiënten zijn ongevaccineerden oververtegenwoordigd.