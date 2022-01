Luchthavens: geen noodzaak om met lege vliegtuigen te vliegen

Er is helemaal geen noodzaak om lege vliegtuigen te laten vliegen om zo landingsrechten te behouden. Dat zegt luchthavenkoepel ACI Europe in een reactie op de ophef die ontstond toen bekend werd dat Lufthansa-dochter Brussels Airlines 3000 vluchten had uitgevoerd zonder passagiers. Lufthansa Group had zelfs 18.000 lege vluchten uitgevoerd.