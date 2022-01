Republikeinse leider: Democraten buiten Capitoolbestorming uit

De Republikeinse leider van de Amerikaanse Senaat beschuldigt de Democraten ervan dat zij de bestorming van het Capitool uitbuiten. Mitch McConnell is donderdag niet aanwezig bij de herdenking waar president Joe Biden spreekt.

‘6 januari vorig jaar was een duistere dag, maar het is schokkend om te zien dat sommige Democraten in Washington deze dag proberen uit te buiten’, aldus McConnell.

Biden spreekt donderdagmiddag (lokale tijd) in het Capitool. De tekst is al naar buiten gebracht. Hij roept daarin Amerikanen op om op te staan tegen politiek geweld en leugens en hij gaat zijn voorganger Donald Trump de enige schuldige voor de bestorming noemen.

The Washington Post meldt donderdag dat geen enkele leider binnen de Republikeinse Partij bij de toespraak van Biden zal zijn. Trump was van plan tegelijkertijd met Biden een toespraak te houden in Mar-a-Lago, maar hij heeft dat afgezegd.