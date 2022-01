Vakantieboekingen stijgen, maar minder hard dan normaal

‘Mensen wachten wel echt af met boeken’, zegt een woordvoerster van TUI, maar de boekingen nemen ten opzichte van vorige weken wel ‘fors toe’. Het merendeel van de boekingen is voor januari en februari. Behalve de geijkte sneeuwbestemmingen zoals Oostenrijk en Finland gaan mensen ook graag naar de zon, zoals de Antillen, de Canarische Eilanden en Kaapverdië. Er wordt volgens de reisorganisator ook ‘een stuk meer last minute geboekt’ dan normaal. De zomerboekingen lopen ondanks een forse stijging nog wel achter op voorgaande jaren, aldus de zegsvrouw.

Bij Corendon lopen de boekingen voor de korte termijn vooralsnog goed, maar voor de zomer lopen ze nog ‘sterk achter’, laat de reisorganisatie weten. Wel fluctueren de zomerboekingen per dag, aldus de organisatie. Normaal gesproken bepalen mensen rond de feestdagen waar ze met de zomer naartoe gaan. ‘Dit jaar hebben we die stijging ook gezien, maar minder sterk. Veel mensen stellen een besluit nog wat langer uit totdat er meer duidelijkheid is over het verdere verloop van de pandemie.’ Corendon verwacht dat het aantal zomerboekingen ‘aardig in de buurt zal komen’ van de pre-coronajaren, al zullen mensen minder lang voor vertrek boeken.

Volgens Belvilla ligt het aantal boekingen op dit moment licht hoger dan dezelfde periode vorig jaar en is het eigen land het populairst, daarna volgen België en Oostenrijk. De zomerboekingen liggen ‘voorlopig iets hoger’ dan in 2021, en voor juli en augustus wordt ‘opvallend meer naar het buitenland geboekt’.

Sunweb merkt dat vakantiegangers winterboekingen vooruit schuiven. ‘Consumenten boeken nu ook voor februari en maart, maar last minute blijft populair’, aldus de reisorganisator. Het aantal zomerboekingen verdubbelde voor Sunweb in de week na kerst in vergelijking met de voorgaande weken. In de normale situatie zoals die voor de coronapandemie gold, was die stijging vergelijkbaar. Mensen gaan eerder binnen Europa dan erbuiten op vakantie. Met name lastminuteboeken blijft populair volgens de reisorganisator.