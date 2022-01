De snelweg A2 is donderdagmiddag in beide richtingen dicht tussen Breukelen en Maarssen vanwege een politieactie. Dat meldt Rijkswaterstaat. Wat er precies aan de hand is, is nog onduidelijk. Mogelijk heeft het te maken met een achtervolging, maar de politie kan hierover nog niets zeggen.

Volgens Rijkswaterstaat is onbekend hoe lang de weg dicht blijft. Het verkeer wordt omgeleid.