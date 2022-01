Biden wil dat politiek geweld ‘niet de norm’ wordt in VS

De Amerikaanse president Joe Biden gaat donderdag in zijn toespraak ter herdenking van de bestorming van het Capitool in op politiek geweld in het land. Hij roept alle Amerikanen op om dat niet toe te staan.

Het parlementsgebouw werd precies een jaar geleden door aanhangers van Donald Trump bestormd om de verkiezingszege van Biden terug te draaien. Op dat moment werd de uitslag officieel gemaakt. Vijf mensen kwamen om bij de bestorming, onder wie een politieagent. Ander recent politiek geweld in de VS was een samenzwering om de gouverneur van Michigan, Gretchen Whitmore, te ontvoeren in 2020 vanwege de coronamaatregelen.

‘Worden wij een land dat politiek geweld als norm heeft? Worden we een land waar partijgebonden ambtenaren de wil van het volk tenietdoen? We kunnen het ons niet veroorloven om zo’n land te worden’, aldus Biden in zijn toespraak die al is gedeeld met de Amerikaanse pers. ‘Amerikanen moeten leugens gaan herkennen en niet leven in een schaduw van leugens.’

Biden houdt donderdagmiddag de toespraak in het Capitool. Onder meer vicepresident Kamala Harris is daar ook bij aanwezig. Veel Republikeinen komen niet. Een aantal, zoals de Republikeinse leider in de Senaat Mitch McConnell, is bij de begrafenis van een partijgenoot, maar de afwezigheid tekent volgens Amerikaanse media ook de verdeeldheid in het politieke landschap.

Woensdag werd al bekendgemaakt dat Biden hard gaat uithalen naar zijn voorganger Trump. Volgens de president is Trump de enige verantwoordelijke voor de bestorming van het parlementsgebouw. Kort voor de aanval hield Trump een paar kilometer verderop een toespraak waarin hij opriep tot gerechtigheid. Hij zei dat de verkiezingen waren gestolen. Daarop marcheerden veel aanhangers naar het Capitool en drongen het gebouw met geweld binnen.