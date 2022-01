Ruim 1 miljoen Britten hebben langdurige Covid

Ongeveer 1,3 miljoen Britten hebben last van klachten die horen bij langdurige Covid. Volgens het Britse bureau voor de statistiek ONS gaat het om 2 procent van de Britse bevolking.

Het gaat vooral om mensen tussen de 35 en 69 jaar, vrouwen, inwoners van armere regio’s, personeel in de zorg- en onderwijssector en mensen die al onderliggende gezondheidsproblemen hadden. 40 procent van de mensen met klachten was meer dan een jaar geleden besmet met het coronavirus, 70 procent was meer dan twaalf weken geleden besmet geraakt en 21 procent minder dan twaalf weken geleden.

Van de 1,3 miljoen mensen wordt 64 procent door de Covid-klachten gehinderd in dagelijkse bezigheden. 20 procent heeft er enorm veel last van.

Symptomen van langdurige Covid zijn onder meer haaruitval, depressie, angstaanvallen, hoofdpijn, ademhalingsproblemen, chronische vermoeidheid, nier- en leverproblemen en hartfalen. Mensen kunnen langdurige Covid krijgen nadat ze besmet zijn geraakt met het coronavirus, ook mensen met milde klachten.