Kaag vond voorval met fakkel bedreigend en angstaanjagend

‘De stelselmatige bedreiging van politici ondermijnt de rechtsstaat en de democratie’, schrijft Kaag in haar verklaring. ‘Dat maakt dat wij allen, maar dan ook allen, een rol en verantwoordelijkheid hebben. We kunnen het niet in stilte laten passeren.’ Volgens haar is er ‘werk aan de winkel’, al zegt ze niet waar volgens haar een oplossing gevonden kan worden.

Kaag heeft in haar verklaring ook kritiek op ‘wie denkt deze bedreigingen te moeten aanjagen’, zonder daarbij namen te noemen. ‘Gisteravond laat nogmaals zien dat woorden leiden tot acties. Wees voorzichtig met het woord, met elkaar, en wees zuinig op onze democratie.