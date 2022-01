CrowdfundingCijfers.nl: recordbedrag aan crowdfunding in 2021

In Nederland is in 2021 een recordbedrag aan geld opgehaald met behulp van crowdfunding. Dat meldt de website CrowdfundingCijfers.nl, die sinds 2011 de ontwikkeling van crowdfunding in Nederland in kaart brengt. In 2020 werd door de coronacrisis juist minder geld opgehaald met crowdfunding in vergelijking met voorgaande jaren.

In totaal werd vorig jaar 730 miljoen euro opgehaald via crowdfunding. Dat is 75 procent meer dan een jaar eerder. Bij crowdfunding legt een soms grote groep mensen een relatief klein bedrag in om een project of onderneming te financieren. In 2021 werden meer dan 15.000 projecten gefinancierd.

Van het opgehaalde bedrag in 2021 was 90 procent bestemd voor ondernemingen, waarbij het grootste deel werd gebruikt voor het financieren van vastgoed. De meest populaire vorm van crowdfunding is een lening. Afgelopen jaar was 89 procent van het opgehaalde bedrag in de vorm van een lening.

Ondernemingen

Ondernemingen haalden in 2021 meer dan 650 miljoen euro op via crowdfunding. Dat is bijna 80 procent meer dan in 2020. Gemiddeld haalden ondernemingen 250.000 euro op. Voor creatieve projecten, zoals film, muziek en theater, werd 12,7 miljoen euro opgehaald. Een stijging van 10 procent. Het gemiddelde bedrag per project was 14.000 euro.

Maatschappelijke projecten, zoals een speeltuin of schoolproject, waren goed voor 30,9 miljoen euro. Dat is bijna 30 procent meer dan een jaar geleden. Het gemiddelde bedrag per project was 3000 euro.

Persoonlijke lening

Consumenten die via crowdfunding een persoonlijke lening financierden voor bijvoorbeeld de aanschaf van een auto of uitbouw van hun huis, haalden in totaal 30,2 miljoen euro op. Dat is meer dan een verdubbeling ten opzichte van 2020.

De afgelopen tien jaar is in Nederland opgeteld inmiddels meer dan 2,5 miljard euro met crowdfunding opgehaald.