Opgepakte man zit nog vast na bedreigen Kaag

De 29-jarige Amsterdammer die woensdagavond werd aangehouden nadat hij zich met een brandende fakkel had gemeld bij het huis van D66-leider en beoogd minister van Financiën Sigrid Kaag, zit donderdagochtend nog vast. Hij is aangehouden ‘vanwege de intimiderende en bedreigende situatie daar’, aldus een politiewoordvoerster.

De man die luistert naar de naam Max, schreeuwde voor de deur van de politicus complotleuzen en belde bij haar aan, zo is te zien op beelden op sociale media die ook werden gelivestreamd. Die beelden werden gefilmd door een vrouw. ‘Gisteren is ervoor gekozen de filmster niet aan te houden’, aldus de woordvoerster. Of daar nog verandering in komt, kon zij donderdagochtend nog niet zeggen.

De Amsterdammer zou volgens verschillende media vorige maand ook zijn opgepakt. Toen ging hij langs bij de woning van demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) in Rotterdam. De politie kon nog niet bevestigen dat het om dezelfde man gaat, dit wordt onderzocht.

Kaag heeft aangifte gedaan, net als De Jonge eerder deed.