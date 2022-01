Facebook en Google krijgen miljoenenboete in Frankrijk

Socialmediabedrijf Facebook en internetconcern Google hebben van de Franse toezichthouder boetes gekregen van in totaal 210 miljoen euro. De Franse waakhond voor gegevensbescherming legde de boetes op vanwege het gebruik van cookies, die op websites worden gebruikt om consumenten online te volgen en data te verzamelen.

De boete voor Google bedraagt 150 miljoen euro en Facebook moet 60 miljoen euro betalen. De boete voor Google is een nieuw record voor de Franse nationale commissie voor informatietechnologie en vrijheid (CNIL). Het vorige record was een eerdere cookie-gerelateerde boete van 100 miljoen euro voor het Amerikaanse internetconcern in december 2020.

Volgens CNIL is het voor gebruikers van de websites facebook.com, google.fr en youtube.com moeilijker om het gebruik van cookies te weigeren dan om ze te accepteren. De twee bedrijven hebben drie maanden de tijd om hun praktijken aan te passen. Doen ze dat niet dan worden extra boetes opgelegd van 100.000 euro per dag.

Google liet in een reactie weten ‘toegewijd te zijn aan het doorvoeren van nieuwe veranderingen en actief samen te werken met de CNIL’. Facebook heeft nog niet gereageerd.

Cookies zijn kleine pakketjes gegevens die op een computer van de gebruiker worden geplaatst wanneer ze een website bezoeken. Door cookies te gebruiken kunnen bedrijven het surfgedrag van consumenten volgen en informatie opslaan. Deze informatie is zeer waardevol voor Google en Facebook, die veel geld verdienen met het personaliseren van advertenties op websites.